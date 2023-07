VIDÉO - Il se revend à prix d'or : les gendarmes sur le qui-vive face au braconnage du pouce-pied

Ce produit de luxe ne se vend qu'en Espagne ou au Portugal. Les Français, eux, n'en mangent pas, alors même que les côtes bretonnes en regorgent. On les trouve à marée basse, accrochés à des rochers avancés sur la mer, que la gendarmerie maritime surveille jour et nuit. Il s'agit d'une espèce protégée, et leur pêche est réglementée, autorisée entre trois et quatre jours par mois.

Le major Bruno, commandant de la brigade de surveillance du littoral au sein de la Gendarmerie maritime à Lorient (Morbihan), explique que certains pêcheurs "prennent des risques" pour collecter le précieux crustacé. "Ils prennent souvent un coup à la tête, sont emportés, et on les retrouve quelques jours plus tard."