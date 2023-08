VIDÉO - "Ils jouent sur la surprise" : Monique, 81 ans, victime d'un vol par ruse par de faux policiers

Le site du ministre de l'Intérieur précise par ailleurs que si la personne entre chez vous, la présence d'un voisin est vivement encouragée. La personne ne doit pas non plus être laissée sans surveillance et doit être accompagnée dans tous ses déplacements chez vous. L'endroit où vous cachez vos objets de valeur ne doit pas non plus être divulgué. Et si quelqu'un vous dit qu'il est actuellement au bord du malaise, il faut appeler les pompiers et ne pas le laisser entrer chez vous. Peu importe la situation, en cas de doute, vous pouvez toujours appeler les forces de l'ordre.