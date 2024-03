VIDÉO - "Ils viennent et tirent dans le tas" : la lutte contre le trafic de drogue s'organise à Hyères

La ville de Hyères est en proie aux violentes luttes entre trafiquants de drogue pour le contrôle du marché. Les habitants, dépités, craignent désormais pour leur sécurité. Les autorités ont donc pris une mesure spectaculaire et inédite.

Des tirs en pleine journée sur un bâtiment de Hyères (Var). C’était il y a une semaine et Josette, une habitante, s'en souvient encore. "C'étaient des jeunes qui couraient vite et tiraient en même temps. Ils ont tiré sur le rez-de-chaussée. On en a ras-le-bol", affirme-t-elle au micro du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Les coups de feu ont retenti à quelques pas d’une crèche, depuis surveillée par des policiers municipaux.

Dans la cité, le trafic de drogue est devenu un cauchemar pour les habitants et la situation se dégrade depuis moins d’un an. "Le matin comme l'après-midi, ils viennent et tirent dans le tas", déplore un homme, dépité.

Un arrêté préfectoral pour empêcher les trafiquants de venir à Hyères

Suite à des opérations anti-drogues, dealers locaux et marseillais se disputent pour récupérer le territoire. Seulement 80 kilomètres séparent les deux villes et le trafic de la cité phocéenne s’y déplace. "Il y a été bien affaibli donc la place devient vacante. Et visiblement, il y a des gens hors du département qui s'intéressent à ce point de deal, et qui essayent de le reprendre", explique Grégory Vuillemert, commissaire de police à Hyères.

Pour éliminer les points de deal, la présence policière est renforcée, avec l'objectif "de dissuader, également de trouver des produits stupéfiants puisque parfois, les dealers les cachent ou les enterrent pour ne pas les avoir sur eux", détaille une agente en mission.

La préfecture a pris une mesure radicale : interdire aux dealers du département de circuler à Hyères sans raison valable. Il en coutera au minimum 150 euros d’amende aux contrevenants. Une mesure prise avec soulagement par la mairie. "Un territoire interdit, c'est original dans la vie de la République. Mais je crois que c'est un bon signal pour montrer que l'État reste très présent. Mais il faudra qu'il soit pérenne", commente l'édile de la ville, Jean-Pierre Giran.

La mesure a toutefois ses limites, pointe Bruno Bartocetti, secrétaire national du syndicat de police Zone Sud – UNITÉ SGP POLICE FO : "Il faut aller beaucoup plus loin dans ce domaine. Ce n'est pas un arrêté préfectoral qui va considérablement gêner les trafiquants de stupéfiants d'aller et venir entre les Bouches-du-Rhône et le Var", estime-t-il.

Ces derniers mois, 75 kilos de cannabis, 15 kilos de cocaïne et 200.000 euros d'argent liquide ont été saisis dans ce quartier de Hyères.