VIDÉO - Immeuble effondré à Paris : "Je dormais, et toutes mes fenêtres ont explosé"

Etienne, un riverain, a assisté aux premières opérations de secours. "On a ouvert le portail de la cour de l'immeuble, les pompiers voulaient l'utiliser pour rassembler les blessés. Ils ont amené quelques blessés, sur des brancards. Nous, on a descendu des chaises pour que les gens puissent s'asseoir, des bouteilles d'eau, etc. Puis les pompiers ont changé d'avis parce que c'était trop près du lieu de l'explosion, et ils ont décidé de déplacer les blessés dans un bistrot un peu plus loin."