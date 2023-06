VIDÉO - Immeuble effondré à Paris : l'origine est toujours inconnue

Comment un immeuble situé au niveau du 277 rue Saint-Jacques à Paris a-t-il pu s'effondrer en à peine quelques secondes ? Ce mercredi 21 juin au soir, les enquêteurs en sont convaincus, "l'explosion est partie de l'immeuble", a déclaré sur les lieux la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau. Pour des témoins à proximité qui ont entendu le bruit et senti le souffle, il y avait aussi une odeur. "On est sortis, il y avait une odeur de gaz. Une odeur d'abord bizarre, après on l'a identifié comme du gaz", affirme un riverain dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.