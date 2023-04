VIDÉO - Immeubles effondrés à Marseille : pourquoi les opérations de secours sont aussi difficiles

La chaleur est trop intense pour s'approcher, alors les pompiers avancent pierre par pierre. "On inspecte chaque tas de gravats. Dès qu'on est sûr qu'il n'y a personne ou qu'il n'y a pas de victimes à l'intérieur d'un tas de gravats, on le retire à la grue et ainsi de suite. Et seulement après, on engage nos personnels. C'est un roulement continue entre nos opérations et la grue qui retire les gravats", précise le commandant Guy, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

C'est une intervention à haut risque, car l'explosion initiale a fragilisé les bâtiments voisins qui menacent à leur tour de s'effondrer. Pour ces opérations de secours délicates, 35 véhicules de pompiers sont déployés partout autour de l'immeuble effondré. Et une centaine de marins-pompiers continuent de se relayer pour trouver d'éventuelles victimes. Huit personnes sont toujours portées disparues.