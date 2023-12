VIDÉO - "35 ans d'histoire partis en fumée" : vive émotion à Gravelines après l'incendie du centre sportif

Au lendemain de l'incendie qui a ravagé le complexe sportif de Gravelines (Nord), l'émotion est encore vive ce mardi. De la salle mythique, il ne reste plus rien et le club de basket de la commune est obligé de se délocaliser. Une équipe de TF1 a recueilli les témoignages d'habitants et d'élus, visiblement très touchés.

"C'est une des salles les plus mythiques du championnat de France". Ce mardi matin, les gradins carbonisés du terrain de basket de Gravelines (Nord) fumaient encore, sous le regard déconcerté des habitants. Un incendie s’est déclaré ce lundi 25 décembre vers 13h avant de se propager, attisé par le vent, et dévorant quasiment tout le centre sportif vieux d’une trentaine d’années.

"Si on peut la comparer au foot, c'est l'équivalent d'un (stade) Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne", réagit dans le reportage en tête de cet article, Romuald Coustre, manager du BCM Gravelines-Dunkerque, évoquant "un club historique qui est en première division depuis 1988". Et d'ajouter, mesurant l’importance d’une telle perte : "C’est 35 ans d’histoire qui sont partis en fumée".

"C'est le cœur de la Granville qui s'en va"

"Pour moi c'est un drame", abonde Vincent Dessurne intendant du club. "C'est toute ma vie, c'est mon travail, mes souvenirs d'enfance, j'ai été abonné 15 ans au BCM, j'ai eu l'honneur de travailler pour ce club qui me tient vraiment à cœur", ajoute ce dernier, visiblement très ému.

Les habitants qui passent devant le mythique terrain de basket réduit en cendres, eux non plus, n’arrivent pas à y croire. "On a tous un souvenir de cette salle et de ce complexe donc ça touche vraiment tout le monde", réagit l'une d'entre eux, estimant que "c'est le cœur de la Granville qui s'en va".

La solidarité se met en place

Mais dans ce spectaculaire incendie, les habitants ont aussi vu disparaître disparaitre leur piscine, attenante aux locaux du club de basket, un lieu où se sont forgés des souvenirs pour beaucoup. "La première piscine petite, les premiers bowling, les premiers bisous avec les copains, tout quoi", énumère une autre habitante.

Pour y pallier, le maire va rouvrir un autre bassin fermé jusque-là tandis que, concernant le basket, ce dernier mise sur la solidarité. "Les clubs autour m'ont proposé de pouvoir venir jouer chez eux donc j'ai aussi une grande solidarité autour du basket", se réjouit Bertrand Ringot, maire de Gravelines. "Il faut qu'on trouve un lieu d'entrainement donc il y a plusieurs hypothèses aussi", poursuit celui qui s'est depuis vu proposer l'aide du maire de Dunkerque. La salle du club de handball sera ainsi équipée d'ici peu pour accueillir les matchs du club de basket de Gravelines.