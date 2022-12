Incendie de Vaulx-en-Velin : les habitants entre douleur et colère

Si la cause de l'incendie est encore inconnue, de nombreux habitants accusent les dealers installés au rez-de-chaussée de l'immeuble- lieu d'où semblent être parties les flammes. "Depuis plus de dix ans, on se plaint auprès de la mairie et ils n’ont jamais rien fait", accuse un habitant. La colère l'emporte parfois sur la tristesse, tant les voisins sont unanimes pour pointer du doigt les trafiquants. La solidarité s'organise cependant pour les rescapés, relogés provisoirement, et choqués par le cauchemar de la nuit.