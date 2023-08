VIDÉO - "Ils étaient si heureux de partir en vacances" : après l'incendie meurtrier en Alsace, l'émotion des proches

Parmi les 17 rescapés, treize pensionnaires de l'Association Idoine résidaient au rez-de-chaussée du gîte en flamme. Ils ont pu sortir à temps et rentrer chez eux en Franche-Comté, sains et saufs, mais marqués à vie. "On sait qu'on n'est jamais à l'abri. Bien sûr, on a eu de la chance, puisque notre niveau n'a pas été impacté par l'incendie. Mais ça reste un drame horrible", s'émeut Isabelle Sauvage-Clerc, présidente de l'association à Besançon (Doubs).

Dans ces communes du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs hommages vont être rendus aux victimes.