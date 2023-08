VIDÉO - Incendie en Alsace : comment procèdent les enquêteurs ?

En parallèle, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) mènent d'autres recherches sur le terrain pour identifier les causes de l'incendie. Des échantillons sont prélevés à l'intérieur du gîte, avant d'être transmis à un laboratoire central en région parisienne. Les flacons sont chauffés à une centaine de degrés, avant d'être déposés dans une autre machine capable de séparer les composants. "On va comparer les résultats avec nos bases de données de produits inflammables et de produits synthétiques qu'on peut retrouver communément dans les habitations. Ça va permettre d'orienter les enquêteurs et le magistrat sur une origine plutôt accidentelle ou liée à une intervention humaine", explique Guillaume Cognon, chef adjoint de la division criminalistique physique et chimie à l'IRCGN.