VIDÉO - Incendie en Alsace : le gîte n'aurait pas dû recevoir du public

Et ceux comme ce gîte sont soumis aux règles de sécurité incendie les plus strictes. Ils doivent être notamment équipés de détecteurs de fumée, de déclencheurs d'alerte manuels, d'alarmes sonores et visuelles, de panneaux de contrôle, d'extincteurs et d'un plan d'évacuation. Les enquêteurs savent que les lieux étaient équipés de détecteurs de fumée, mais pas adaptés. "Ce ne sont pas des détecteurs de fumée que l'on pose dans des structures hébergeant du public", a déclaré Nathalie Kielwasser, vice-procureure de Colmar.