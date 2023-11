VIDÉO - Incendie meurtrier à Stains : l'immeuble devait être évacué dans quelques jours

À Stains, 88 pompiers ont été mobilisés la nuit dernière pour un feu dans un immeuble d'habitation. Trois personnes sont décédées et un enfant est dans un état grave. Frappé d'un arrêté de péril, l'immeuble devait être évacué mercredi prochain.

L'alerte a eu lieu en pleine nuit. Le feu s'est déclenché vers deux heures du matin, et quatre-vingt-huit pompiers ont été déployé, et vingt-quatre engins. Trois personnes sont décédées, trois femmes, réunies dans un appartement après une fête familiale, au troisième étage d'un immeuble d'habitation de Stains (Seine-Saint-Denis). Le feu pourrait avoir pris au rez-de-chaussée, là où les riverains se sont précipités les premiers, avant l'arrivée des secours, pour essayer de sauver les habitants.

Une enfant en urgence absolue

Un voisin raconte au micro de TF1 qu'une dame hurlait que son enfant était mort. Le petit garçon de six ans n'est pas mort, mais hospitalisé en urgence absolue. Il fait partie des huit blessés, dont plusieurs graves, que l'on compte après la tragédie. Dans ce quartier du centre-ville, les proches des victimes sont accablées. Le maire pointe une malchance terrible : placé sous arrêté de péril, ce bâtiment devait être évacué mercredi prochain. Une quinzaine de personnes y vivaient, et plusieurs logements étaient vacants.

Pourtant, selon Azzedine Taïbi, l'immeuble ne présentait pas de danger imminent. "Cet immeuble-là, c'étaient des défauts électriques et des défauts de la structure", explique le maire de Stains sur place. Une enquête ouverte par le parquet de Bobigny et confiée à la police judiciaire du département devra déterminer les causes du feu, inconnues à ce stade.

Deux incendies meurtriers ont récemment marqué l'actualité du département. L'incendie d'un immeuble d'habitation de L'Ile-Saint-Denis avait fait trois morts le 19 août, et celui d'un autre à Saint-Denis avait coûté la vie à un jeune pompier. Dans les deux cas, c'est la piste criminelle qui est retenue.