Incendie meurtrier à Vaulx-en-Velin : les trafiquants de drogue pointés du doigt par les habitants

Les habitants du quartier du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin (Rhône) en sont convaincus. L'incendie dramatique qui a dévasté l'un des immeubles dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 décembre est lié à la présence de dealers, clament-ils unanimement. Si la piste est explorée par les enquêteurs, elle n'est pas la seule à être sur la table.

"Il y a des jeunes, vers 2h ou 3h du matin qui sont dans les allées encore en bas", confie l'un des résidents au micro du 13H de TF1. "Il faut que cela s'arrête pour ne plus avoir de drame", indique un autre habitant au sujet des trafics de drogue qui gangrènent la cité. Et une autre résidente de pointer l'installation de ces mêmes jeunes : "il y avait des canapés, des chaises et tout...", déplore-t-elle. Des photos, prises par les habitants avant le drame, attestent de cette présence.

Dans les immeubles voisins, toujours dans ce quartier situé dans le nord de Vaulx-en-Velin, les habitants sont nombreux à n'avoir aucun doute sur l'origine de l'incendie. Certains évoquant même la piste d'un "règlement de comptes" entre trafiquants. "L'incendie a commencé par le hall squatté par les dealers. Ils sont là toutes les nuits. Ils arrivent à 12h pour repartir à minuit", témoigne encore l'un d'eux.