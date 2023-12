VIDÉO - "Les flammes étaient vraiment hautes" : un violent incendie en plein cœur de Saint-Gaudens

Un violent incendie s'est déclaré ce jeudi matin dans un laboratoire d'analyses médicales de l'hyper-centre de Saint-Gaudens. Désormais maîtrisé, le feu a mobilisé une quarantaine de pompiers pendant près de trois heures. Le 13H de TF1 a pu interroger l'homme grâce à qui l'alerte a rapidement été donnée.

Le bâtiment est encore fumant. Un violent incendie s'est déclaré ce jeudi matin dans un laboratoire d'analyses médicales à Saint-Gaudens (Haute-Garonne). En plein centre-ville, juste à côté des étals du marché de la place Jean-Jaurès, il menaçait de s'étendre aux habitations voisines. "Les flammes étaient vraiment hautes, c'était assez impressionnant", témoigne une jeune femme rencontrée par notre équipe.

Désormais maîtrisé, le feu serait parti des combles. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pendant près de trois heures pour en venir à bout. "La montée en puissance du dispositif sur place a permis l'extinction du foyer principal et surtout de stopper la propagation", a fait savoir le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) à La Dépêche du Midi en fin de matinée, précisant que les opérations se poursuivaient pour éteindre les foyers secondaires.

Un marchand sonne l'alerte

Les dégâts auraient sans doute été bien plus importants sans l'intervention rapide des soldats du feu, immédiatement alertés par Jean-Michel Soldeville, un vendeur de légumes du marché saint-gaudinois. "On a entendu comme des coups de pétards, on trouvait ça bizarre. Et puis on a vu de la fumée qui sortait du toit, alors je suis vite allé avertir les employés du laboratoire", raconte-t-il dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article.

Si aucune victime n'est à déplorer, l'enquête devra permettre d'établir les causes de l'incendie, toujours inconnues à ce stade. Les habitants, eux, ont repris leur déambulation dans les allées du marché, presque comme si de rien n'était.