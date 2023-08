VIDÉO - "Un climat de peur" : mais qui brûle les paillotes de ce village normand ?

Le mystère est entier et l'ambiance est lourde dans la petite commune de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime. Pour la quatrième fois depuis 2012, une paillote de plage a été incendiée, dans la nuit du 21 au 22 juin dernier. Les gérants ont décidé, depuis, de jeter l'éponge. Depuis l'incendie, ils craignent pour leur sécurité.

Dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, Joël Deschamps, le maire de la commune de 180 habitants, n’en revient toujours pas. "J'attends les résultats de l'enquête. Est-ce que ce sont des gens de la commune ?", se demande-t-il sur les lieux mêmes de l'incendie, quelques semaines après les faits. D'autant que, depuis 2012, c'est la quatrième fois que de tels faits se produisent. Des incendies avaient aussi eu lieu en 2017 et 2019, selon la presse locale.

Tout le monde se pose cette question dans ce village normand, à première vue paisible. Tout indique que l'incendie serait volontaire. Sur une vidéo enregistrée par une webcam située en bord de mer, on aperçoit une silhouette quitter les lieux alors que l'incendie ne fait que démarrer. "C’est intrigant. Au départ, on a cru que c'était du matériel qui avait pris feu. On s'aperçoit que c'est criminel", confie une des habitantes. "J'aimerais que justice soit rendue et que Saint-Aubin puisse avoir une vraie vie", explique une autre habitante au micro du 20H de TF1.