VIDÉO - Incendies : à bord d'un hélicoptère bombardier d'eau avant la saison estivale

Premier test et pas des moindres : puiser 1100 litres d'eau à l'aide d'une pompe pendant 60 secondes en vol stationnaire. Ce matin-là, exercice de précision : la cible est un arbre isolé, loin des habitations. Il faut viser au mètre près. Rapidité et précision, deux atouts qui distinguent le bombardier d'eau de l'avion Canadair.

"Souvent, nous, l'hélico, on va agir sur les feux naissants et éviter les reprises de feu", précise Stéphane Pigeon, responsable formation. "On n'agit pas sur les mêmes niveaux de feu qu'un Canadair. On est complémentaire."