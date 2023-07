VIDÉO - Incendies : déjà 4.000 départs de feu cette année, mais moins de surfaces brûlées

Cette mobilisation précoce est facilitée par le renforcement des moyens. Cette année, on compte neuf avions bombardiers d’eau supplémentaires, 1100 nouveaux engins, et près de 500 pompiers. Depuis janvier, 4.000 départs de feu ont été détectés sur l'ensemble du territoire. Un chiffre dans la moyenne, mais les surfaces brûlées, elles, sont en baisse de 20% par rapport aux années précédentes. Les incendies dépassent rarement une dizaine d’hectares, grâce notamment à un travail de prévention plus important.