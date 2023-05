VIDÉO - Suspectée de 23 départs de feux, une famille de pyromanes arrêtée en Charente

Un mois après les dégâts, l’odeur de brûlé est encore prenante. Fin avril dernier, le stock de paille de Didier Lacour, un agriculteur, prend feu dans la soirée et part en fumée. Un acte criminel qui lui fait perdre près de 200.000 euros. "Tout a brûlé. Ça représentait 1000 bottes de paille et puis un bâtiment de 500 mètres carrés", déplore-t-il. "On est un peu démunis parce qu’on ne peut pas faire grand-chose."

Fort heureusement, l'enquête avance. Dimanche 14 mai, trois membres d'une même famille ont été arrêtés, pris en flagrant délit. Ils seraient à l’origine de 23 départs de feux.