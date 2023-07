EXCLUSIF - "Jamais je n'aurais imaginé qu'on menace ma famille de mort" : le témoignage poignant du maire de L'Haÿ-les-Roses

La violente attaque à la voiture-bélier qui a visé le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) samedi soir a provoqué une indignation unanime en France. Invité ce dimanche dans le 20H de TF1, l'édile est encore sous le choc. "On est très fatigué, on est exténué, on est triste, on est en colère. On a peur et en même temps, on tient debout", lâche Vincent Jeanbrun (voir la vidéo en tête de cet article).

Visiblement ému, ses premières pensées vont à sa femme qui, en prenant la fuite avec ses deux enfants, âgés de cinq et sept ans, s'est fracturée le tibia. "Avant de venir, on m'a annoncé que son opération s'est bien passée. Elle ne devrait pas tarder à se réveiller donc on prend chaque petite victoire, chaque petit bonheur comme ils viennent", assure-t-il. Et de poursuivre : "Hier soir, ma femme et mes enfants ont été extrêmement choqués. Ma femme a payé de sa personne pour sauver nos enfants et elle a fait en ça un acte de bravoure extraordinaire."