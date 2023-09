"Ils sont rentrés dans l'école" : l'arrestation en plein cours d'un collégien, soupçonné de harcèlement, interroge

L'alerte a été donnée le matin même dans le lycée Maximilien-Perret. Reçus par la proviseure, les parents d'une élève informent la proviseure que leur fille transgenre vient d’être victime d’insultes homophobes, de menaces de mort, et d’incitations au suicide sur un groupe Instagram. À 10h11, le père de famille dénonce ensuite ces faits au commissariat de police. Et moins de six heures plus tard, à 16h, le collégien soupçonné du harcèlement est interpellé en classe, avec l’accord du principal du collège Henri-Barbusse. Les policiers l'ont identifié rapidement, en exploitant les captures d'écran présentées par les parents.