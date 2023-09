"J'y pense la nuit, je me réveille" : une semaine après la disparition de Lina, les habitants suspendus à l'enquête

Pour les voisins et les habitants de la région, cette attente est insoutenable. "J'y pense la nuit, je me réveille, je me demande où elle est cette petite", confie une dame au micro de TF1, dans le reportage en tête de cet article. "J'aimerais qu'il y ait une issue", poursuit-elle, "qu'on sache où elle est". "C'est malheureux pour la famille", abonde un homme, "on se pose tous des questions, où est-elle partie ?".