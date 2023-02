"Je n'arrive pas à comprendre" : le choc des voisins d'Assia, retrouvée morte aux Buttes-Chaumont

Retour sur les faits : le 6 février dernier, Youcef Matoug signale à la police la disparition de sa femme. Selon lui, elle ne donne plus signe de vie depuis une semaine. Parallèlement, il lance un appel sur son compte Instagram pour retrouver son épouse. Le 13 février, plusieurs parties d'un corps sont découvertes dans un sac plastique aux Buttes-Chaumont. Le parc parisien est aussitôt fermé. La brigade criminelle identifie Assia, une femme de 46 ans, grâce à l'analyse des empreintes digitales. "C'était une dame, elle disait tout le temps bonjour. J'ai pas de problèmes avec elle", décrit un de ses voisins. "Elle était gentille, accueillante, souriante, mais le monsieur, je ne le connais pas trop", affirme de son côté une mère de famille.

Entre le délai de signalement, l'emploi du temps du mari et les témoignages des proches, les enquêteurs ont très vite eu des doutes. Jeudi 23 février, Youssef Matoug est placé en garde à vue. Et vendredi, il a donc avoué être l'auteur du meurtre. "Il avait tout le temps le visage fermé. On ne sait pas trop ce qu'il pensait, on ne sait pas trop dans quel monde il était. C'est une personne... tu n'avais pas trop envie de lui dire bonjour", se souvient un autre voisin.