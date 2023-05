VIDÉO - "Je pense qu'il lui est arrivé quelque chose" : le mystère demeure près de deux mois après la disparition de Karine Pialle

S'il est certain que la mère de cinq enfants a disparu volontairement, un élément vient semer le doute. Le 9 avril dernier, soit deux semaines après la disparition de Karine, et une semaine après que Michel en a informé les autorités, son téléphone est découvert dans un fossé, à la sortie de la commune, et ce n'est autre que le maire qui est tombé dessus lors d'une balade.

"Le téléphone était sans carte SIM, relativement propre et sec et avec un niveau de batterie qui laissait penser que ça ne faisait pas très longtemps qu'il était là", explique Frédéric Rager. Des éléments qu'il trouve "troublants" et qui l'ont poussé à appeler la gendarmerie. Une enquête pour disparition inquiétante est alors ouverte le 10 avril et confiée à la section de recherches de Nantes.

Contactée par téléphone, la sœur de Karine Pialle assure que cette mère de famille n'aurait jamais abandonné ses enfants. "C'est une maman présente au quotidien pour ses enfants, sa famille, sa maison, (...) ce n'est pas quelqu'un qui va partir comme ça, je pense qu'il lui est arrivé quelque chose."