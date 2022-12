Jean-Marc Morandini : l'animateur condamné à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs

Jean-Marc Morandini avait plaidé la maladresse et l'humour, lors de son audition le 24 octobre dernier. Insuffisant pour les juges. L'animateur de télévision écope d'une peine d'un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. "Le tribunal a considéré que dans les trois cas qui lui étaient soumis, il ne pouvait pas ignorer la minorité" des victimes, a estimé Me Francis Szpiner, avocat de l'association "La Voix de l'Enfant", à l'issue de l'audience. "Et je me réjouis que le tribunal ait ordonné une obligation de soins, et l'ait inscrit au fichier des délinquants sexuels", souligne l'avocat dans le reportage du 20h de TF1 en tête de cet article.