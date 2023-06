VIDÉO - Il accueillait la "Paris American Academy" : ce que l’on sait de l’immeuble effondré

On aperçoit, dans les images, la façade de l’immeuble avant et après l’explosion. D’après son site Internet, l’école peut accueillir jusqu’à 75 élèves qui viennent du monde entier. Tous les métiers autour de la mode et du design y sont enseignés. Ancienne conseillère municipale, Lyne Cohen-Solal vit tout près de là et connaît bien l’école : "Ils étudient la mode, le design, la culture française, la civilisation, l'art décoratif en général. Les étudiants sont en majorité anglophones. Les murs sont du 17e siècle, c'est un lieu qui est vraiment historique."