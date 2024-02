VIDÉO - L'incendie d'une usine dans l'Aveyron fait craindre une contamination chimique, les habitants confinés

Un important incendie s'est déclaré samedi dans l'usine Snam de Viviez. Les autorités craignent une contamination chimique, 900 tonnes de batteries au lithium étant entreposées dans le bâtiment.

Un site sensible. L'usine de recyclage Snam de Viviez (Aveyron) a pris feu dans l'après-midi, ce samedi 17 février. Cet impressionnant incendie suscite un risque chimique puisque 900 tonnes de batteries au lithium étaient entreposées dans le bâtiment. Des prélèvements sont en cours pour évaluer les risques exacts. "Le feu va durer une grande partie de la nuit. Ce sont des batteries au lithium, un matériau qui brûle. Ce sont des substances qui sont extrêmement difficiles à éteindre", indique au 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, le colonel David Mercier, directeur adjoint du service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron (Sdis 12). "Les secours et sapeurs-pompiers resteront sur place toute la nuit", précise-t-il.

Par sécurité, la population, dans un rayon de 500 mètres, a été confinée. Une quarantaine de maisons ont été évacuées. Par ailleurs, un dispositif conséquent a été mis en place tout au tour du site, avec des déviations pour contourner l'usine. La route départementale 5 (RD5) a aussi été fermée.

À noter que l'intervention rapide des pompiers a permis de contenir le feu et d'éviter qu'il se propage aux bâtiments voisins, notamment un entrepôt annexe de 4000 m² qui contenait aussi des batteries. Autre point positif, selon France Bleu, aucun blessé n'est à signaler sur les lieux du sinistre.