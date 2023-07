VIDÉO - Lac du Bourget : l'enquête sur la mort de Julien rouverte grâce au combat de son père

Malgré les témoignages recueillis et de longs mois d'enquête, le propriétaire du bateau responsable de l'accident n'a jamais été retrouvé, et l'affaire a fini par être classée. C'était sans compter sur le père de la victime, qui a épluché minutieusement, pendant des mois, le dossier d'instruction. "J'ai fait un travail de fourmi, recueilli d'autres informations qui ne sont pas dans le dossier. Il y a des raccourcis qui ont été pris et qui ont tout de suite éliminé des pistes possibles", raconte-t-il dans le reportage en tête de cet article.

Grâce à son enquête et à de nouveaux témoignages, une piste émerge et le dossier est rouvert. "Il y a un bateau suspect qui n'a pas été retrouvé, qui n'a pas été identifié malgré toutes les exploitations de vidéosurveillance et malgré les témoignages. Il faudrait donc qu'un certain nombre d'investigations complémentaires soient menées", selon Jean-Christophe Basson-Larbi, avocat de la famille Morlot.