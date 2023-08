VIDÉO - Le gîte n'était pas aux normes : les derniers éléments de l'enquête sur l'incendie en Alsace

Toute la nuit, les experts de la gendarmerie ont cherché le moindre indice, et l'enquête se poursuit ce jeudi. La vice-procureure de la République de Colmar a apporté de précisions dans la matinée : "Le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité", ne l'ayant pas sollicitée, a indiqué Nathalie Kielwasser. Cette démarche est pourtant obligatoire. "Le site ne peut pas être ouvert si préalablement à l'ouverture, la commission de sécurité n'est pas passée et ne l'a pas validé", commente auprès de TF1 le général Jacques Morel, ancien patron de la section de recherche de Versailles, dans la vidéo du 13H ci-dessus.

Pour l'instant, aucun lien n'est établi entre un manquement et les causes de l'incendie. Ces deux gîtes sont installés dans le même bâtiment. L'un au rez-de-chaussée, l'autre aux étages supérieurs. La photo ci-dessous et notre reportage montrent à quoi il ressemblait : un intérieur majoritairement composé de bois, le parquet, les poutres ou encore le toit.