VIDÉO - Le témoignage poignant de Yannick Alleno après la mort de son fils Antoine, tué par un chauffard

Ce deuil impossible, Yannick Alléno et ses proches ont réalisé qu'ils étaient nombreux à devoir l'affronter. "Depuis le 8 mai, le décès d'Antoine, j'ai déjà eu l'occasion de parler à 40 personnes qui, depuis le début de l'année, ont perdu leur enfant dans les mêmes conditions que le mien. C'est un gâchis monumental pour notre société, pour notre pays", estime-t-il, avec dépit. "Je les appelle les perles de la République. Mais les perles, quand on coupe le fil, ça tombe. Là le fil est coupé, et tous les jours ça tombe. Je trouve insupportable que ces petites perles qui tombent tous les jours, on n'en parle pas. On ne dit même pas leur nom, leur prénom", se désole le célèbre gastronome.

"Antoine, grâce à son nom, ce qu'il représentait et ce que j'ai pu faire de ma vie de cuisinier, a eu une visibilité médiatique importante. Pour les autres, ce sont trois lignes dans un journal. Cela finit au fond d'une corbeille. On ne peut pas mettre ça sous le tapis, ce n'est pas possible. C'est trop injuste", martèle-t-il.