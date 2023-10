VIDÉO - Les élèves du lycée attaqué à Arras sous le choc : "Je pensais pas voir ça dans ma vie"

Un cauchemar vécu aussi par un père de famille qui a reçu à 11h24 un premier texto de sa fille : "Papa, on est confiné" et qui comprend très vite qu'il ne s'agit pas d'un exercice. "Je lui ai dit de mettre son téléphone en silencieux, de se planquer. Elle m'a raconté qu'elle était dans une classe, qu'elle était cachée. Elle était au sol, elle a mis des tables et des chaises à la porte", explique-t-il dans la vidéo en tête de cet article.

Elle lui raconte aussi qu'elle a vu l'attaque du professeur. "J'ai continué à discuter avec elle en lui disant qu'elle reste bien cachée et qu'elle cherche une issue de secours si on ouvre la porte", détaille-t-il, avant de récupérer sa fille quelques heures plus tard, sortie saine et sauve.

Comme elle, tous les autres élèves de l'établissement sont bouleversés. "J'ai quand même vu un mec se faire égorger devant moi", lâche un ado, avant de s'interrompre. Puis il se reprend et ajoute : "Là, je suis en train un peu de réaliser. Je suis un peu sous le choc. Je pensais pas voir ça dans ma vie", admet-il.