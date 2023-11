VIDÉO - Les images impressionnantes du déraillement d'un train de chantier en gare de Toulouse

Le week-end dernier, à Toulouse, un train a déraillé en gare. Depuis, le trafic ferroviaire est perturbé. Comment cet accident a-t-il pu se produire ?

Les images sont tournées au petit matin alors qu'il fait encore presque nuit. Mais on voit un train de chantier pencher vers la gauche, comme prêt à basculer. Sur son passage, il emporte une armoire de signalétique et finit sa course sur un pilier.

Puis la lumière s’éteint, panique chez les agents sur place. À gauche de l’écran, on les voit qui prennent la fuite, pour éviter la chute de câbles électriques. Un pilier qui soutient les caténaires, ces alimentations électriques des trains, se retrouve complètement plié sous le choc.

Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est une défaillance mécanique au niveau d’un aiguillage qui aurait provoqué ce déraillement. Les syndicats dénoncent un défaut de maintenance de ces équipements de sécurité par des sous-traitants privés de SNCF Réseau.

Des travaux de réparation sont en cours. Le trafic ferroviaire dans la région est perturbé. La SNCF prévoit un retour à la normale mardi matin, une fois les travaux de réparation terminés. En attendant, de nombreux TER au départ de Toulouse sont remplacés par des cars.