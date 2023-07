VIDÉO - "Des délais de 10 jours" : les vitriers débordés après les violences urbaines

Dix vitres brisées, 8000 euros pour les remplacer... Des demandes comme celles-ci, le vitrier filmé par le 13H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, en a reçu des dizaines dans le centre-ville de Lyon, après les violences urbaines de ces derniers jours. Au même moment, l'un de ses salariés prépare les prochains chantiers. "Dès ce matin, il est sur le pied de guerre pour prendre les cotes, faire les devis dans la foulée, les transmettre aux assurances pour qu'après on perde le moins de temps possible. On arrive à intervenir, à trouver des créneaux dans les plannings en plus de nos chantiers déjà programmés", détaille Alain Brussin, directeur associé au sein de la Miroiterie du Rhône à Vaux-en-Velin.