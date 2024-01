VIDÉO - Une nouvelle arnaque au QR code vise les bornes de recharge pour voitures électriques

Dans le département du Loiret, plusieurs utilisateurs de voitures électriques ont été victimes d'une arnaque d'un nouveau genre. Des escrocs ont remplacé le QR code présent sur le dispositif pour renvoyer les clients vers un site récupérant leurs informations bancaires. Ce type de hameçonnage est de plus en plus répandu dans l'Hexagone.

Les victimes ont perdu plusieurs dizaines d'euros. Dans le Loiret, les utilisateurs de bornes de recharges pour voitures électriques, situées sur un parking de la commune de Lorris, ont été victimes d'une escroquerie au QR code. Le principe de ce hameçonnage était simple : les malfaiteurs ont profité du fonctionnement du dispositif de recharge, pour lequel il n'est pas possible de payer via une carte d'abonnement, mais dont la facture doit être réglée en scannant un QR code.

Ils ont ainsi falsifié ce code pour renvoyer vers une copie du site du prestataire et récupérer les informations bancaires des victimes. "Un autre QR code a été collé sur [le véritable] et les informations sont parties à l'étranger", explique Corinne Gervais, adjointe à la mairie de Lorris, dans le reportage en tête de cet article. Dans les faits, au moment d'entrer ses coordonnées bancaires pour déclencher la recharge de la voiture, les délinquants récupéraient les données pour prélever l'argent des automobilistes, sans jamais mettre en route la borne pour réalimenter le véhicule électrique.

Des procédés de plus en plus répandus

Pour éviter que l'arnaque ne soit découverte trop vite, les pirates avaient limité le montant des prélèvements effectués afin de les faire correspondre au prix de la recharge. Si les sommes récoltées ont été limitées pour chaque utilisateur, le procédé aurait permis aux malfaiteurs d'opérer durant plusieurs semaines, et ce n'est que lorsque l'un des automobilistes lésés a porté plainte, en décembre, que la combine a été repérée.

Depuis, le QR code falsifié a été retiré et la borne a été remise en service sous haute surveillance. En plus des caméras, la police multiplie les rondes. Car cette nouvelle arnaque est une première. "C'est la première fois que j'en entends parler", s'inquiète un utilisateur de voiture électrique qui préfère utiliser une carte d'abonnement pour recharger son véhicule.

Depuis quelques années, les escrocs profitent de l'essor des QR codes pour multiplier les arnaques. À commencer par de faux avis de contravention, dénoncés par les gendarmes. Alors, comment se prémunir ? "La précaution la plus simple serait d'aller sur la même page web, mais cette fois non pas par l'utilisation du QR code, mais l'utilisation d'un navigateur normal", conseille le lieutenant Eddy Rouf, chef du Bureau de la prévention et de la protection (BPP), de l'unité nationale Cyber. "La deuxième précaution est de vérifier que l'on n'est pas sur un QR code qui a été posé comme un autocollant".

C'est bien souvent ce procédé qui est utilisé par les escrocs. Et si vous avez un doute après transmis des données personnelles, il est recommandé de faire opposition auprès de votre banque dans les plus brefs délais et de déposer plainte.