VIDÉO - "Un vrai besoin" : comment des petits villages se paient une police municipale

Dans sa commune de Mailhac (Aude), le maire Serge Debled a quelques problèmes d'incivilités. A titre d'exemple, il nous montre une voiture garée là depuis des semaines. "Vous pouvez constater qu'elle sert de dépôt". Impossible de la faire retirer, l'élu ne dispose pas de policiers municipaux. Il est le seul garant de l'autorité. "Certaines personnes n'acceptent pas les remarques. C'est plus facile quand on a un uniforme. Si ça vient de moi, des fois certains me disent qu'ils n'en ont rien à faire."