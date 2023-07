VIDÉO - "Pour la sécurité, c'est pas top" : les policiers en colère désertent les rues

Samedi puis dimanche, pendant deux nuits consécutives, il n’y a eu aucune patrouille. "Quand on fait grève, on est bien obligé d’embêter quelqu’un. C’est le but. Sinon, ça ne bougerait pas", commente, au micro de TF1, un riverain. "Peut-être que cela permettra à la majorité de la population, qui est déjà avec eux, de comprendre", soutient un autre habitant. Les absences sont compensées par la police municipale. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a déployé des effectifs conséquents de 110 agents. "Un équipage de la police nationale, douze équipages de la police municipale, on ne peut pas tenir longtemps comme ça. C’est un vrai problème. C’est la sécurité des gens qui est en jeu", souligne l’édile.