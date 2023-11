VIDÉO - Marchés : enquête sur le discret racket des commerçants par des placiers

Parmi les placiers, en charge de prélever les loyers des commerçants sur les marchés, des escrocs sont prêts à gonfler les factures pour récupérer de généreux pourboires. Les commerçants qui ne jouent pas le jeu peuvent être facilement écartés. Le journal de 20H a enquêté sur plusieurs marchés d'Île-de-France.

Ils ont un rôle primordial sur tous les marchés de France. Tels des chefs d'orchestre, les placiers indiquent aux commerçants où s'installer, comme on l'observe dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Tous les jours, ils encaissent les loyers à la fermeture du marché. Dans cet univers où quasiment tout se règle en liquide, des escrocs gonflent les factures, ou négocient les emplacements contre de généreux pourboires. Un sujet sensible, que personne n'aborde sur les étals, car ceux qui ne suivent pas les règles peuvent facilement être écartés.

Abdellatif Chelhi, un primeur qui parcourt les marchés d'Île-de-France, dit en avoir fait les frais. Le commerçant a été temporairement exclu du marché de Cergy, officiellement pour des retards répétés lors du remballage de sa marchandise. Mais lui estime être sanctionné pour avoir demandé le détail de ses factures. "Une journée de marché me coûte 80 euros de droit de place qui sont versés à la mairie, détaille le commerçant au micro de TF1. Là-dessus, le placier me rajoute 40 euros de charges, et il n'y a aucun détail qui est fourni."

Payer davantage, "c'est obligé, sinon vous êtes virés !"

Abdellatif dénonce des charges qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Pour lui, grâce à un système opaque, le placier se rémunère sur le dos des commerçants. "Le placier se paie à la fois grâce au loyer des places, grâce au pourboire et en partie grâce à la surfacturation qu'il nous impose", déplore le vendeur. De graves accusations, que le 20H a cherché à vérifier en se rendant directement à Cergy. Comptant environ 200 exposants, et se tenant deux fois par semaine, le site est le troisième plus gros marché d'Île-de-France.

La mairie confie sa gestion à une société privée, qui lui reverse les loyers. C'est aussi cette entreprise qui se charge d'embaucher les placiers. Sur place, certains commerçants indiquent ne pas avoir de problème sur ce marché. Mais face à notre caméra, un autre vendeur confie payer presque le double de son loyer quotidien pour conserver son emplacement. "C'est obligé, sinon vous êtes virés !", promet-il. En effet, selon ce dernier, la pratique est très courante. Sur d'autres marchés, il faudrait même donner encore plus aux placiers, jusqu'à "30, 35, 40 euros" pour espérer garder sa place.

Des placiers déjà condamnés pour extorsion

Un système de racket a-t-il été mis en place sur le marché de Cergy ? La mairie assure avoir demandé à son prestataire de changer le mode de règlement des loyers. "Il y aurait une certaine suspicion de racket, donc la mairie s'est engagée à ce qu'il n'y ait plus de tractations en liquide, promet ainsi Denis Février, adjoint au maire (DVG) à la tranquillité publique dans la ville. La facturation devra être faite par prélèvement, par carte bancaire ou par chèque."

Contactée, la société en charge des placiers nous indique que selon elle, certains commerçants n'ont pas de carte bancaire ou de chéquier, pour justifier l'usage de liquide. Le marché de Cergy n'est pas un cas isolé. Plusieurs scandales ont d'ailleurs éclaté ces dernières années, notamment à Mantes-la-Jolie (Yvelines), où trois anciens placiers auraient détourné plus de deux millions d'euros. En tout, huit personnes ont été condamnées pour des faits d'extorsion.

Pour éviter ce genre d'affaires, certaines mairies ont décidé de reprendre la main sur la gestion de leur marché. À Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val-d'Oise, le placier est un agent communal. La tenue des comptes est très stricte : tous les habitants sont enregistrés dans un smartphone. Ils peuvent payer par carte bancaire et reçoivent systématiquement un justificatif.

"Pour la mairie, c'est une méthode claire et transparente, souligne Jacquis Bourgeois, en charge de ce rôle dans la commune. Personne ne peut dire que j'ai mis une partie dans ma poche, par exemple." Dans la région, plusieurs autres municipalités ont, elles aussi, choisi de récupérer la gestion de leur marché.