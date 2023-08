VIDÉO - "La famille est soulagée" : des policiers du Raid en garde à vue à Marseille

Trois policiers du Raid étaient toujours en garde à vue mardi soir pour avoir la réponse à une question : ont-ils tiré sur Mohamed Bendriss ? Un jeune homme, âgé de 27 ans, marié et père de famille, décédé en juillet, pendant les émeutes à Marseille. Deux autres membres de l'unité d'élite de la police, dont la garde à vue a été levée dans la journée, sont sortis de la préfecture, loin des regards. "La famille est soulagée de savoir que l'enquête avance, que des policiers ont pu éventuellement être identifiés dans le tir qui a tué Mohamed", réagit Me Arié Alimi, avocat de la famille de la victime