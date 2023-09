VIDÉO - Marseille : les vendeurs à la sauvette exaspèrent les habitants du quartier Noailles

"C'est ma rue", témoigne une riveraine au micro de TF1, "c'est un quartier que l'on ne reconnaît plus". Fabienne doit se frayer un chemin jusqu'à son entrée, et déloger un homme assis sur les marches pour pénétrer chez elle. Depuis sa fenêtre au deuxième étage, on voit l'étendue du marché clandestin dans la rue. "Ça a encore gagné une bonne vingtaine de mètres, aujourd'hui", commente la jeune femme. La cohabitation avec les habitants est devenue impossible. "Ça met en danger nos enfants, et ça nous met en danger nous, quand on sort", estime son compagnon, Mathieu, "c'est inadmissible".