VIDÉO - Marseille : un entrepôt de pneus en feu, 2000 m² détruits et des riverains évacués

D'immenses flammes balaient cet entrepôt de pneus situé dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône) aux alentours de trois heures cette nuit. Ce mardi matin, 90 marins-pompiers, 27 véhicules et un drone sont toujours à l’œuvre sous les yeux des riverains encore choqués. "J'ai entendu les pompiers casser la porte. Je me suis réveillé en sursaut", confie un d'entre eux. Les dix habitants évacués à cause des fumées ont pu regagner leur logement. Aucun risque pour la santé d'après les analyses.