Marseille : un mois après le drame, des évacués de la rue de Tivoli attendent toujours d'être relogés

Les cercueils blancs de Marion, 31 ans et Michaël 28 ans, sont côte à côte. Ils sont morts ensemble dans l'explosion d'un immeuble dans la rue de Tivoli, à Marseille. Les deux familles sont unies dans la douleur. Elles ont attendu un mois pour pouvoir enfin se rassembler, après de longues analyses médico-légales. Des habitants du quartier et des Marseillais anonymes sont venus partager leur douleur, au cours des funérailles ce samedi, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article.