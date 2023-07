VIDÉO - Même dans les villes épargnées, la violence des émeutes inquiète les habitants

Certains sont marqués par les violentes images qui se répètent et tournent en boucle depuis près d'une semaine. "Le pillage surtout", témoigne une marchande, "ce n'est pas pour Nahel qu'ils font ça. Ça me choque et ça me rend très triste". Des pillages, des voitures calcinées, certains détectent dans ces actes un problème plus profond, une fracture sociale dans les cités. "À partir du moment où vous avez une enfance et une adolescence difficiles", estime une dame, "bien sûr que vous êtes révolté et que vous pouvez avoir ce genre d'attitudes".