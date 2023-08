VIDÉO - "Mes comptes ont été clos hier" : l'inquiétude des soignants du CHU de Rennes, victimes d'une cyberattaque

Tout a commencé il y a six semaines, le 21 juin. L’hôpital est attaqué, des données sont volées. Il n’y a pas eu de rançon demandée. Le 29 juillet, une trentaine de soignants reçoit des mails de menaces de la part de cybercriminels, qui disent vouloir publier les données. Dans la foulée, sur le Dark Web, un groupe revendique l’attaque et montre le nom et la taille des fichiers dérobés.

Ce groupe de criminels, Clément, spécialiste en cybersécurité, le connaît bien. "Juste en juillet, on a un peu plus d'une vingtaine d'entreprises qui ont été attaquées par ce groupe et affichées, je pense qu'on peut prendre très au sérieux cette menace du groupe cybercriminel", alerte-t-il dans la vidéo en tête de cet article.