VIDÉO - Militants gravement blessés à Sainte-Soline : enquête sur l'intervention des secours

Il est 14h52 lorsque les secours sont prévenus qu'un manifestant est dans un état d'urgence absolue. Mais il est pris en charge une heure et demie plus tard, à 15h15. Un délai beaucoup trop long aux yeux de la LDH, qui a publié ce mercredi un échange téléphonique entre un médecin - accompagné d'une avocate de l'association, Chloé Saynac - et une opératrice du SAMU.

"Leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis trente minutes et qu'il est donc possible d'intervenir", lance le praticien. "Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème, c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre dès qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous", répond son interlocutrice. Un peu plus tard dans la conversation, l'avocate de la LDH insiste : "Vous me confirmez que vous avez interdiction d'intervenir ?" "On n'a pas l'autorisation d'envoyer des secours sur place, parce que c'est considéré comme étant dangereux sur place", déclare le SAMU.

Dans un communiqué publié dès dimanche, la LDH va encore plus loin et signale "plusieurs cas d'entraves par les forces de l'ordre à l'intervention des secours".