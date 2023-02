Mort d'Héléna Cluyou : son corps a été identifié, mais des zones d'ombre persistent

Après avoir quitté ses amis, au petit matin du 29 janvier, Héléna était seule, comme en atteste une dernière vidéosurveillance à 6h42. Sa rencontre avec Sylvain L., principal suspect mais toujours présumé innocent, qui a dû se produire dans les minutes suivantes, reste un mystère. En 2017, le jeune Brestois avait fait l'objet d'une procédure pour harcèlement sexuel, dans une autre région, et classée sans suite.

Des proches décrivent un homme séducteur, habitué à consommer de l'alcool et des stupéfiants. Certains le considéraient même comme "sans limite quand il est ivre", selon des témoignages recueillis par la presse régionale. Il était en revanche "socialement et professionnellement inséré", selon le procureur, et "n'était pas dans les radars de la justice".

Peu de temps après la disparition d'Héléna, il avait confié à son entourage avoir eu un "accident", avoir "commis une bêtise". Les enquêteurs n'en sauront pas plus de sa part, puisqu'ils n'ont jamais pu l'entendre. L'homme est mort jeudi dernier, après deux tentatives de suicide. L'identification de la victime et l'autopsie ne "signifient pas la fin des investigations", a promis le magistrat, lesquelles "vont se poursuivre pour déterminer avec le plus de précision possible le scénario qui a conduit à ce décès".