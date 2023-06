VIDÉO - Nanterre : les questions qui se posent après le tir de police qui a tué Nahel

Le drame s'est déroulé à Nanterre (Hauts-de-Seine), mardi 27 juin à 8h18. Un premier témoin de la scène filme à travers son rétroviseur un contrôle routier très tendu, musclé. Quelques instants plus tard, via un autre angle, une vidéo montre un des deux motards qui a sorti son arme de service, et met en joue le conducteur. La voiture redémarre, le policier tire.

Dans une troisième vidéo, tournée 50 mètres plus loin, le véhicule s'est encastré dans un panneau. Le premier passager s'est enfui, le second passager à l'arrière est aussitôt arrêté par les deux motards. Le conducteur, lui, meurt quelques minutes plus tard. Il s’appelait Nahel et avait 17 ans.