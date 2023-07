VIDÉO - Mort de Nahel : après chaque nuit de violence, les agents de propreté d'Aulnay-sous-Bois sont sur le pont

Les services de la mairie interviennent aussi autour des voitures calcinées. Depuis jeudi, une équipe est mobilisée plus de treize heures par jour, soit des journées deux fois plus longues qu'à l'accoutumée. Les agents ne connaissent pas de répit, y compris les week-ends. "C'est sûr, on est fatigués. Mais on aime notre ville, on ne peut pas la laisser se faire brûler comme ça", témoigne un agent.