VIDÉO - Mort de Nahel : après les violences, les habitants de Pessac font bloc autour des commerçants sinistrés

Autres cibles des violences : un bureau de poste, une banque et une maison de service public, incendiée. Les habitants du quartier sont encore sous le choc. "On ne peut pas vandaliser le commerce des gens, ce n'est pas du tout admissible", réagit l'un d'entre eux. Tandis qu'une habitante promet : "On est côte-à-côte, et on va soutenir les commerçants". Le soutien de la population s’est concrétisé ce vendredi soir, avec un rassemblement à l’appel de la mairie, auquel près de 300 personnes opnt répondu. Leur message : "Arrêter les violences et revenir au calme".