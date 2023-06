VIDÉO - "Il aurait pu y avoir des morts" : des habitants de Villeurbanne sous le choc après l'incendie de leur immeuble

Le balcon de Sofiane a aussi été touché. Le père de trois enfants prend conscience que le pire aurait pu se produire. "Comment ça se fait que des êtres humains en viennent à faire des choses aussi graves ? Clairement, ils jouent avec la vie des gens. Et en prenant mes enfants dans les bras ce matin, je me suis rendu compte que j'aurais pu ne plus les revoir."

Une soixantaine de pompiers sont intervenus aux côtés des forces de l'ordre. La mairie a relogé 35 personnes. Les habitants sont encore bouleversés. Les responsables de l'incendie n'ont, pour le moment, pas été interpellés.