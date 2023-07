VIDÉO - Mort de Nahel : le centre-ville de Marseille, à son tour en proie aux pillages

Le centre-ville de Marseille est dévasté. Dans cette rue commerçante près du Vieux-Port, plus d'une dizaine de boutiques ont été vandalisées et pillées. Au micro de TF1, un horloger explique avoir tout perdu. Le montant des vols et des dégâts s'élève selon lui à plus de 100.000 euros.

Épargnée en début de semaine par les affrontements, Marseille est devenue le point le plus chaud des violences urbaines, au cours de la 4ᵉ nuit d'émeutes qui ont secoué le pays depuis la mort d'un adolescent à Nanterre lors d'un contrôle routier. Pendant de longues heures, les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de mortiers avant de reprendre le contrôle de la rue marseillaise.