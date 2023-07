VIDÉO - Mort de Nahel : les images de la 5ᵉ nuit de violences urbaines

Le dispositif policier était également important à Marseille, notamment sur la Canebière, théâtre de vives tensions et de pillages ces derniers jours. Les unités d'élite que sont le RAID et le GIGN, ainsi que deux hélicoptères, ont été mobilisés pour épauler policiers nationaux et municipaux. Une barrière du centre commercial Centre Bourse, situé à Belsunce, à deux pas de la Canebière et du Vieux-Port, a été cassée pour permettre une intrusion. Des CRS sont cependant intervenus rapidement pour éviter les pillages.

Des voitures ont toutefois été volées dans une concession automobile du 14ᵉ arrondissement, dans les quartiers nord de Marseille. Malgré tout, la situation a semblé plus apaisée, aux dires des habitants. "Aujourd'hui, c'est plus calme. La police est plus organisée, une force monumentale a été déployée", témoigne l'un d'entre eux au micro de TF1. Selon le dernier bilan communiqué par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, 71 personnes ont été interpellées la nuit dernière. "Ce soir le dispositif renforcé sera à nouveau mis en œuvre", indique-t-elle par ailleurs.